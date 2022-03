Coppa del Mondo, Brignone 2ª nel gigante: a Lenzerheide vince Worley

Lenzerheide (Svizzera) - Tessa Worley vince in rimonta lo slalom gigante di Lenzerheide, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La francese, quarta nella prima manche, chiude con il tempo complessivo di 2'02"35, con 29 centesimi di vantaggio sull'azzurra Federica Brignone , autrice del miglior tempo di manche. Completa il podio provvisorio la svedese Sara Hector (+0"31), che rimane davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (+0"77). Nelle venti anche Roberta Melesi (18ª a 3"66) ed Elena Curtoni (19ª a 3"69"), con la prima che nella seconda manche ha guadagnato sette posizioni e la seconda che ne ha perse dieci. La gara è stata interrotta per il brutto incidente della slovena Meta Hrovat , 4ª dopo la prima manche, che ha inforcato ad alta velocità con la gamba destra. La prossima tappa di Coppa del Mondo è ad Aare, in Svezia: venerdì gigante e sabato slalom speciale.

Federica Brignone: "Ho sciato libera, sono troppo contenta"

"Oggi è il primo podio in gigante in Coppa, dopo quello alle Olimpiadi. Sono troppo contenta, anche perché ero tanto distante dopo la prima manche. Ho osato, finalmente sono anche più libera. Nella prima ero un po' tesa poi mi sono detta 'devi solo andare a tutta, non ti giochi niente, goditela un po'' e sono riuscita a sciare libera. Nella seconda manche ho provato ad attaccare, a sentire gli sci sempre attaccati alla neve e sotto mi è venuto come volevo". Così Federica Brignone dopo il secondo posto nel gigante di Lenzerheide, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino femminile. "Faccio una dedica a tutti i miei fans che mi seguono - ha aggiunto la valdostana -, una dedica a chi si è svegliato per seguirci durante le Olimpiadi e durante tutta la stagione e una dedica la voglio fare a me e a mio fratello. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, una stagione veramente pazzesca. Aggiungo una dedica a chi c'è sempre stato e mi ha aiutato nel lavoro, nel nostro percorso. Io metto i bastoni fuori e finalizzo, ma c'è tanto lavoro loro dietro".