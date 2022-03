Are, la Vlhova domina il gigante. Seconda la Bassino

ARE (Svezia) - Marta Bassino ha ottenuto il 2° posto nel gigante femminile di Are, in Svezia, ultima prova tra le porte larghe di Coppa del Mondo prima delle finali di Courchevel. L'azzurra è stata preceduta dalla slovacca Petra Vlhova che si imposta con il tempo di 2'32"59. Terza la statunitense Mikaela Shiffrin (+1"70) che rimane leader nella classifica generale con 1216 punti a +77 proprio sulla slovacca trionfate. La francese Tessa Worley sfrutta l'uscita della padrona di casa Sara Hector e chiude al 4° rimanendo in corsa per la coppa di specialità. L'altra azzurra rimasta in gara, Karoline Pichler, ha chiuso al 26° posto recuperando 4 posizioni nella seconda manche.