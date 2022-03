Sci, pazzesca Mikaela Shiffrin: vince la sua quarta Coppa del Mondo

COURCHEVEL - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la coppa del mondo di sci, la quarta della sua strepitosa carriera. Seconda nel SuperG di Courchevel, Mikaela e' diventata irraggiungibile dalla sua unica rivale, la slovacca Petra Vlhova, quando mancano due gare a fine stagione, che non ha fatto punti. 27 anni compiuti il 13 marzo scorso, Shiffrin ha nel suo strepitoso palmares ben 74 vittorie in coppa del mondo e 120 podi oltre a 8 coppe di disciplina. In più ha collezionato due ori ed un argento olimpici e ben sei titoli mondali accompagnati da due argenti e tre bronzi. La norvegese Ragnhild Mowinckel, 29 anni anni e secondo successo, ha vinto alle Finali di Courchevel l'ultimo superG della stagione. Dietro di lei la Shiffrin. Terza la svizzera Michelle Gisin.