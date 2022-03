Sci, Paris si conferma campione italiano di discesa libera

MILANO - Dominik Paris è campione italiano di discesa per la seconda volta di fila, dopo il titolo già conquistato lo scorso anno a Santa Caterina Valfurva. Nella carriera del carabiniere della Val d'Ultimo questi sono gli unici due titoli nazionali conquistati in discesa, che si vanno ad aggiungere ai tre vinti in SuperG, nel 2009, nel 2013 e nel 2017. Paris ha chiuso la gara di Bardonecchia con il tempo di 1'29 netti, precedendo di 93 centesimi l'alpino di Sansicario Matteo Marsaglia, e di un secondo il finanziere di Gais, Christof Innerhofer. Al quarto posto si è piazzato Nicolò Molteni (Esercito), quinto il 19enne Marco Abbruzzese.