Sci, Brignone consegna a Sala la Coppa del Mondo 2020

La supercampionessa Federica Brignone ha consegnato allo stand Lombardia alla Bit di Milano al sindaco Beppe Sala la Coppa del Mondo di sci alpino che ha vinto nel 2020. Alla consegna erano presenti anche il ministro Massimo Garavaglia e il governatore della Lombardia Attilio Fontana . "Che sia di buon auspicio per la Milano Cortina e per tutto il turismo della montagna che ha così sofferto in questi anni" ha detto la campionessa. Il sindaco Sala ha spiegato: "È una coppa dei milanesi, dei lombardi e di tutti gli italiani. Siamo felici e molto onorati. La vorrei tenere a Palazzo Marino ma ovviamente la devono vedere tutti e la esporremo alla Triennale ". Tutti i presenti hanno poi cantato un meritato inno in onore della campionessa e Sala ha concluso: "Il nostro auspicio e la nostra speranza è che anche Federica abbia la voglia e la capacità di esserci alle Olimpiadi del 2026".

Brignone sul Caso Orro: "Importante che le donne siano al sicuro”

Intervenuta anche sul caso Orro, Federica Brignone ha detto: "Mi fa piacere questa notizia, è molto importante che sempre di più che le donne nello sport siano al sicuro e che possano esprimersi nel loro mondo. Essere uno sportivo di alto livello non è facile, in tutte le cose c'è sempre un rovescio della medaglia: situazioni spiacevoli e momenti non facili soprattutto quando sei un personaggio pubblico". "Essere donna nello sport per me è una cosa molto bella, lascia un messaggio di una donna forte, che se la cava, che è indipendente", ha poi aggiunto la campionessa, sempre molto attenta a diversi temi sociali e non solo.