Non è ancora tempo di andare in vacanza per molti protagonisti della Nazionale Italiana maschile di sci alpino, che saranno di scena sulle nevi di Livigno per un blocco di allenamenti da martedì 19 a sabato 23 aprile volgendo lo sguardo verso la prossima stagione agonistica. Il gruppo è composto da: Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi. Assente giustificato Dominik Paris, che ha chiuso la stagione sugli sci.