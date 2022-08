Italia, iniziato il raduno in Sudamerica per la Coppa del Mondo

Carca: "Lavoro di base tenendo il gigante come filo conduttore"



Il direttore tecnico della Nazionale Massimo Carca ha fatto il punto della situazione sulle prossime settimane di lavoro: "La nostra stagione comincia adesso. Il gran caldo di questa estate non ha inciso sugli allenamenti in pista, perchè abbiamo sfruttato la neve primaverile per testare il materiale in 7-10 giorni e in fase di programmazione avevamo improntato la preparazione soprattutto sulla fase atletica. Abbiamo previsto dai 24 ai 28 giorni di sci in Sudamerica, l'obiettivo dei prossimi giorni è un lavoro di base tenendo il gigante come filo conduttore, il 26 agosto anche la coppa Europa guidata da Alexander Prosch raggiungerà il resto del gruppo già presente in Argentina fino al 7 ottobre, l'obiettivo è consolidare ulteriormente la collaborazione fra i vari team per integrare i più giovani - aggiunge - Ci sarà anche occasione di confronto sul campo con altre nazioni presenti, prendendo parte ad alcune gare della South American Cup a Cerro Castor previste a metà settembre. I velocisti stanno sciando a Saas Fee e partiranno il 2 settembre per La Parva, in Cile, dove rimarranno due settimane prima di trasferirsi a Ushuaia per altre due settimane"