Sci alpino, Brignone rassicura sulla gamba sinistra: "Mi sento bene"

Il raduno del team elite femminile sulle nevi di Ushuaia volge al termine, con il rientro in Italia previsto per venerdi 23 settembre. Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone stanno completando il ciclo di allenamento in pista. La Brignone aveva accusato un piccolo problema fisico da risolvere, che sembra essersi risolto durante il suo soggiorno in Sudamerica. La valdostana, vincitrice della Coppa del mondo di supergigante l'anno passato e di due medaglie olimpiche a Pechino 2022 ha dichiarato: "La mia gamba sinistra sta molto meglio. Sono arrivata in Argentina con il dubbio di non sapere se fossi riuscita a completare lo stage, tuttavia il buon lavoro atletico svolto durante l'estate è servito molto e mi ha aiutato a superare l'incertezza. Fisicamente mi sento a posto, sugli sci sto molto meglio rispetto a qualche tempo fa, mi manca solamente un po' di quella fiducia che arriva solamente con l'allenamento in pista. Abbiamo ancora un po' di settimane per rifinire la condizione prima dell'esordio in Coppa del mondo a Soelden. Le condizioni della neve a Uhsuaia sono state ottime. Abbiamo avuto un sacco di giorni positivi, il meteo è stato favorevole".