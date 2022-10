Sci, troppo caldo: cancellate le discese femminii a Zermatt-Cervinia

Per insufficiente innevamento sono state cancellate le due discese donne della Coppa del mondo di sci alpino a Zermatt-Cervinia, in programma per il 5 e 6 novembre. Dopo la cancellazione delle discese maschili inizialmente previste per sabato 29 e domenica 30 ottobre, è arrivata anche l'ufficializzazione della cancellazione di quelle femminili. E' quanto emerso dopo la nuova ispezione della Fis effettuata dal Chief Race Director Peter Gerdol e dal Race Director della velocità Alberto Senigagliesi: esito negativo, le condizioni della pista non garantiscono la sicurezza degli atleti. La Federazione Internazionale ha comunicato, inoltre, che le due competizioni non verranno recuperate nel corso della stagione.