Coppa del Mondo, Curtoni vince discesa libera: Goggia seconda

ST. MORITZ (Svizzera) - E' festa tricolore nella prima discesa femminile della Coppa del mondo di sci. A St. Moritz, nella bufera di nebbia e neve, vince Elena Curtoni in 1'09"40, davanti a Sofia Goggia in 1'09"69. Terza la svizzera Corinne Suter, in 1'10"13. Una gara piena di colpi di scena che la 31enne azzurra ha portato a casa una discesa sprint, visto che il punto di partenza è stato abbassato, togliendo così quasi i primi 30" di gara in gran parte senza forti pendenze. Buon settimo posto in 1'10"67 per l'azzurra Federica Brignone, scesa con un pò di nebbia in quota. Per l'Italia ci sono poi Laura Pirovano, 10° posto in 1'10"76, più indietro Nicol Delago in 1'12"00 e Nadia Delago in 1'12"90.