Elena Curtoni si arrende solo alla Shiffrin nel Super-G di St.Moritz. 5ª la Goggia

SAINT MORITZ (Svizzera) - Parla ancora italiano il podio di St.Moritz con Elena Curtoni seconda nel Super-G femminile che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo nell'Engandina. Dopo il trionfo di venerdì in discesa, la valtellinese - già seconda nel 2021 sulla pista elvetica dietro a Brignone - è praticamente perfetta nella parte alta, incantando nel tratto più tecnico e arrivando a soli 12 centesimi di distacco dalla vincitrice statunitense Mikaela Shiffrin, prima in 1'13"62. Per Curtoni si è trattato del decimo podio in carriera, il sesto in supergigante. Shiffrin ha dunque firmato il terzo sigillo stagionale, dopo i due in slalom a Levi, il quinto in carriera nella disciplina dove aveva già portato a casa il titolo iridato 2019. Vittoria numero 77 in carriera in Coppa del Mondo, portandosi a -5 dalla connazionale Lindsey Vonn.