Coppa del Mondo, slalom gigante: trionfa la Shiffrin, 3ª la Bassino

SEMMERING (Austria) - Marta Bassino conclude al 3° posto lo slalom gigante di Semmering in Austria , gara valida per la Coppa del Mondo del sci. L'azzurra, che anche ieri aveva chiuso sul 3° gradino del podio, ottiene per la quarta gara consecutiva un piazzamento sul podio. Al 4° posto si piazza invece Federica Brignone . La gara è stata vinta da Mikaela Shiffrin , che completa la doppietta dopo il successo di ieri. L'atleta statunitense ha fermato il cronometro sul tempo di 2'03"51, precedendo la svizzera Lara Gut , al comando dopo la prima manche, staccata di appena 0.10 centesimi. Perla Shiffrin si tratta del 79° successo in carriera in Coppa potandosi a -3 dal record assoluto di Lindsey Vonn.

Bassino: "Contenta di chiudere l'anno in bellezza"

Le parole della sciatrice azzurra dopo il podio: "È stata una lotta anche oggi e sono contenta di questi due giganti per chiudere l’anno in bellezza. Oggi è stata tosta interpretare le due manches, perché la prima era molto dritta, molto particolare mentre la seconda era segnata e buia. Sono felice comunque di come son riuscita a gestire il tutto - aggiunge - e di come sta andando. Cercherò di continuare a sciare così, cercando di giocarmela in tutte le gare, sapendo che posso farlo e quindi guardo avanti. Andrò qualche giorno a casa per poi ripartire per un gennaio molto intenso".

Bassino, un podio che vale la Top 10 azzurra

Con il terzo posto ottenuto nel gigante femminile bis di Semmering, Marta Bassino tocca quota 25 podi complessivi in Coppa del mondo ed entra in top ten nella classifica all time azzurra, agganciando al decimo posto Max Blardone. La graduatoria è guidata ovviamente da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69 e Isolde Kostner con 51. Quarta Federica Brignone a quota 49 davanti a Sofia Goggia, quinta con 44 ex aequo con Deborah Compagnoni.