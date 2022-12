Sci, l'annuncio choc di Mayer: "Mi ritiro, ho perso il sacro fuoco"

BORMIO - A pochi giorni di distanza dallo svizzero Beat Feuz, anche lo sciatore austriaco Matthias Mayer ha annuncia il ritiro poco prima del SuperG di Bormio dopo aver effettuato la ricognizione. Il tre volte oro olimpico, prima della prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, in un'intervista rilasciata alla tv austriaca ORF, ha dato il suo addio all'attività agonistica. "L'ultima è stata una stagione straordinaria con la terza medaglia d'oro olimpica, ho iniziato bene anche questa e ne sono felice, ma è abbastanza. Ringrazio di cuore i miei sponsor, la federazione e tutti quelli che mi hanno seguito, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma ora sono curioso di vedere come andranno le cose. Non ho più il mordente necessario - continua il 32enne - ed è arrivato il momento di ritirarmi".