Sofia Goggia, l'infortunio e il sangue a casa Armani: l'incredibile racconto

Sofia Goggia ha dimostrato di poter fare davvero di tutto. La sciatrice di Bergamo, qualche settimana fa, è scesa in pista poche ore dopo una delicata operazione alla mano trionfando come solo lei sa fare . In pochi, o forse nessuno, però, sa cosa sia avvenuto successivamente. A raccontarlo è stata la stessa campionessa italiana che, attraverso un post su Instagram, ha rivelato un retroscena piuttosto particolare.

L'incredibile racconto di Sofia Goggia

"POST UNPOSTED. Belle le foto Natalizie… ma volete mettere con questa, di qualche giorno fa a Sankt Moritz alle ore 22? - scrive la Goggia - Se vi dicessi che: dopo una discesa libera di coppa in cui ho fatto podio rompendomi la mano, un viaggio della speranza a Milano, un’operazione chirurgica con tanto di anestesia generale, io sono entrata in casa di Giorgio Armani - incontrandolo!- esattamente in questo stato, con quel bel Pile blu che ho preso da uno stenditoio in ospedale e questa faccia da ebete e la mano sanguinante, ancora vestita da sci, mi credereste? Probabilmente no. Eppure è la verità (emoticon con le risate ndr). La manita procede bene… #ciaofans #onlythebrave sto giro lo uso per pubblicare la foto".