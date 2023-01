Biathlon, Cdm: spettacolare Wierer, argento nella pursuit di Pokljuka

TORINO - Un'immensa Dorothea Wierer si prende la medaglia d'argento nella pursuit femminile di Coppa del mondo di biathlon in programma a Pokljuka, in Slovenia. Dopo aver ottenuto il terzo posto nella sprint, la campionessa altoatesina ha migliorato la posizione di partenza, arrivando dietro – con un errore e a 17”6 -, solamente alla vincitrice Elvira Oeberg: “È stata sicuramente una gara importante. Mi sono sentita meglio rispetto a giovedì, la cosa fondamentale era sparare bene, un solo errore su quattro serie ci sta. L’arrivo in discesa verso il traguardo può trarre in inganno perchè pensi di arrivare fresco al poligono, invece la fatica si sente ugualmente e occorre controllare il ritmo, facendo attenzione a colpo dopo colpo”.