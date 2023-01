Coppa del Mondo, Brignone seconda nel gigante: vince la Shiffrin

Kranjska Gora (Slovenia) - Arriva un buon secondo posto per Federica Brignone nel secondo gigante di Kranjska Gora valido per la Coppa del Mondo. L'azzurra sfiora l'impresa, arrivando alle spalle di Mikaela Shiffrin per soli 77 centesimi, e conquista così il suo primo podio stagionale dopo tre quarti posti (Sestriere, Semmering e ieri sempre a Kranjska Gora), il numero 50 in carriera. Al terzo posto la svizzera Lara Gut-Behrami, quinta Marta Bassino, a 1'16" dalla satunitense che conquista la sua vittoria numero 82 in Coppa del Mondo eguagliando il record di Lindsey Vonn. Shiffrin è così al secondo posto di tutti i tempi dietro solo a Ingemar Stenmark distante solo 4 lunghezze.