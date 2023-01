La Shiffrin, i record, la passione per il calcio e la... Juve

La Shiffrin e l'Italia

E c'è tanta Italia nei suoi successi, a partire dallo sponsor (Barilla) sulla fonte, lo stesso di Alberto Tomba dei tempi gloriosi. E quanti allenamenti sulle nostre montagne...

La Shiffrin e il pallone

Poi, quell'amore per il calcio. Il soccer negli Usa l'ha sempre vista in prima fila. Ama giochicchiare e se la cava, come dimostrano i video in giardino dove palleggia, anche con il fidanzato, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde vincitore della Coppa del Mondo assoluta nel 2020. E c'è anche il suo tifo per la Juventus, nato dai guantoni di Szczesny, (sponsor in comune). Da lì anche il sostegno alla squadra bianconera, tanto che nel 2019 chiudeva un post su Instagram con #forzajuve, prima della gara di Champions con l'Ajax.