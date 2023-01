Sci, Chi è Federica Brignone: età, carriera e vita privata

Federica Brignone: biografia e vita privata

Nata a Milano il 14 luglio 1990 (sotto il segno del Cancro), Federica Brignone ha sviluppato la passione per gli sci sin da piccolissima, influenzata dall'amore per lo sport che si respirava già in famiglia (la madre è l'ex slalomista Maria Rosa Quario, il padre Daniele è un maestro di sci). Nel 1996 si è trasferita con la famiglia in Valle d’Aosta, dove ha potuto seguire maggiormente la sua passione per le piste e lo sport invernale. A dicembre del 2005 ha esordito nel Circo Bianco. Per prepararsi al meglio per le piste, Federica pratica anche altri sport come aerobica, bici, ellittica, corsa e sport alternativi. E fa esercizi con per addominali, squat con pesi, ginnastica funzionale per le articolazioni, salto con la corda e movimenti con gli elastici. Anche la sua alimentazione è molto atenta e equilibrata: mangia cinque volte al giorno quando deve gareggiare. Tra le sue passioni anche anche il golf, il surf, il tennis e perfino il parapendio. Ha dichiarato: “Da bambina passavo tanto tempo al mare, in Sardegna. Per me l’acqua è un elemento che significa calma, leggerezza. Mi dà una carica speciale”. In una lunga intervista a Verissimo, la Brignone ha parlato anche della sua vita sentimentale. Il suo ex fidanzato è il discesista francese Nicolas Raffort, con cui stava dal 2020. Attualmente Federica ha ritrovato l'amore, ma non è nota l'identià del nuovo compagno. L'atleta si è diplomata al Liceo Linguistico, poi ha frequentato per due anni la SUISM (Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie) di Torino. Alta 168 centimetri, pesa 57 chili.