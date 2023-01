Super Schieder, secondo sulla Streif: "È un sogno salire sul podio di Kitzbühel"

KITZBUEHEL - L'azzurro Florian Schieder - altoatesino di 27 anni di Castelrotto con talento ma senza una grande palmares - a sorpresa con il proibitivo pettorale 43 è arrivato 2/ in 1.56.39 nella prima discesa di cdm sulla mitica Streif di Kitzbuehel. In 1.56.16 ha vinto l'austriaco Vincent Kriechmayr. Per lui è la vittoria n. 15 in carriera e terza stagionale in discesa dopo Val Gardena e Bormio. Terzo lo svizzero Niels Hintermann in 1.56.47. Solo quinto in 1.56.55, ex aequo con l'altro norvegese Adrian Sejersted, Dominik Paris.