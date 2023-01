Sci: Vonn oltre i limiti, domina la mitica Streif di notte FOTO

CORTINA - La connazionale Mikaela Shiffrin le toglie il record di vittorie (82) femminili in Coppa del Mondo e corre verso quello assoluto di Ingemar Stenmark (86)? L'amica ed erede Sofia Goggia le contende il titolo di The Queen of Snow dominando nella sua Cortina? Lindsey Vonn risponde a suo modo, spostando più in là i limiti e diventa la prima donna ad affrontare la leggendaria Streif, una delle piste da sci più pericolose del mondo. Non solo, è anche prima che osa farlo in notturna.

Chi la conosce sa che non è incredibile, nonostante Lindsey abbia vinto tutto (un oro e due bronzi olimpici, 4 Coppa generali e 16 di specialità) quello che c’era da vincere nello sci prima di ritirarsi nel 2019 dopo la conquista della sua terza medaglia iridata ad Aare. Ma come insegna la sua storia di donna che ha superato grandi infortuni e drammi, la Vonn non ha voluto farsi sfuggire la possibilità di un’ultima grande impresa: la temibile Streif di Kitzbuehel, in Austria. Da sempre considerata la più grande sfida della Coppa del Mondo di sci alpino, dove si sonos empre disputate solo le gare maschili. E dove anche la Goggia ha sempre detto che non vorrebbe gareggiare.