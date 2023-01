Sci, Goggia che peccato: cade a Cortina mentre era al comando

CORTINA - Caduta senza conseguenza per Sofia Goggia nella seconda discesa libera di Cortina dove ieri l'azzurra si era imposta ottenendo il 21°successo in Coppa del Mondo. La bergamasca sullo Scarpadon (lo stesso punto dove ieri anche Corinne Suter è caduta) si è sbilanciata su una curva a sinistra, lo sci destro si è sollevato ed è andata in rotazione su un salto mentre era al comando della manche con un vantaggio di 0″03 di vantaggio sulla norvegese Ragnhild Mowinckel. Sofia è caduta a terra arrestandosi nelle reti ma si è rialzata subito arrivando al traguardo, salutando i tifosi e parlando serenamente all’arrivo col presidente federale Flavio Roda. Malgrado la caduta ed il ritiro la sciatrice azzurra conserva pettorale di leader della classifica di specialità.