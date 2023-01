Sci alpino, Bassino terza nel Super G di Cortina. Vince Mowinckel

La gara di Bassino

Bassino è stata incisiva fin dall'inizio della gara, pennellando traiettorie sublimi soprattutto dopo il Delta, lasciando correre gli sci con buonissime linee ed una scorrevolezza non indifferente, in una pista certamente meno adatta alle sue caratteristiche, fino a terminare a 47 centesimi dalla vincitrice Ragnhild Mowinckel. La leader della classifica di Coppa del mondo di gigante ha visto aumentare a 7 il conto totale dei suoi podi stagionali, secondo consecutivo nella disciplina (quarto in carriera), per un totale di 28 in carriera.