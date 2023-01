Sci, Chi è Mikaela Shiffrin: età, carriera e vita privata

Mikaela Shiffrin: biografia e vita privata

Nata a Vail il 13 marzo del 1995, Mikaela Shiffrin ha sViluppato la passione per lo sci sin da piccolissima, anche grazie al fratello Taylor, a sua volta sciatore alpino. Anche quando è lontana dalle piste da sci, non riesce a star ferma, praticando anche altri sport. Poi, quell'amore per il calcio. In prima fila nel soccer USA, ama giocare a livello amatoriale, come attestano i video condivisi sui suoi social, dove la si vede palleggiare in giardino, anche in compagnia del fidanzato, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde vincitore della Coppa del Mondo assoluta nel 2020. In passato è stata legata sentimentalmente allo sciatore francese Mathieu Faivre. Non è passato inosservato anche il suo tifo per la Juventus, che trae origine dai guantoni di Szczesny, (sponsor in comune). Il sostegno alla squadra di Allegri non è mai mancato. Nel 2019 concludeva un post su Instagram con #forzajuve, prima della gara di Champions con l'Ajax. Molto attenta all'alimentazione, la Shiffrin pare avere una passione per il cibo italiano, in particolare per la pasta. Nel 2020, Mikaela ha subito la perdita del padre, a cui era molto legata. Ad attestare il loro legame, una lettera emozionante che ha pubblicato sui social. Stando ad alcune voci che si rincorrono sul web, la Shiffrin guadagna dai 2 ai 3 milioni di euro l'anno e tra i suoi idoli c'è Roger Feder.