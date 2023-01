Lotta al match fixing, accordo tra Biathlon Integrity Unit e Sportradar

Le parole di Greg McKenna e Andreas Krannich

Come riporta Agipronews, Sportradar inoltrerà eventuali corrispondenze sospette alla Biathlon Integrity Unit (BIU) per ulteriori indagini. "Siamo pienamente consapevoli dei rischi delle partite truccate e riconosciamo il ruolo fondamentale svolto dal monitoraggio delle scommesse nel contrastarli. Questa partnership ci mette in un’ottima posizione nei prossimi anni per garantire una concorrenza leale in tutti i nostri eventi", ha detto Greg McKenna, capo della BIU. "L’interesse per le competizioni di biathlon sta aumentando nei mercati globali delle scommesse. Devono essere intraprese misure appropriate per mitigare qualsiasi problema relativo all’integrità che potrebbe sorgere durante le gare. La collaborazione con la BIU dimostra il nostro impegno e quello della BIU nel sostenere l’integrità dello sport e non vediamo l’ora di rafforzare questa relazione nei prossimi anni", ha aggiunto l’amministratore delegato di Sportradar Integrity Services, Andreas Krannich.