Sci, Goggia e le 24 ore folli a St. Moritz: "Fatto qualcosa di incredibile"

Sofia Goggia si racconta, ospite di 'Atleti al Massimo' su RTL 102.5 News, e torna sul trionfo nella discesa libera di Saint-Moritz arrivato 24 ore dopo l'operazione alla mano: "La mia vita come un film? Mi riferivo alle 24 ore folli che ho vissuto a St. Moritz dove ho fatto il podio rompendomi la mano, sono scesa a Milano per l’operazione e il giorno dopo mi sono presentata e ho vinto. Ripensando a quella giornata ho fatto qualcosa di incredibile agli occhi degli altri ma per me è stata una difficoltà che ho affrontato con facilità, probabilmente ero in un mood di focus e non ho avuto fatiche emotive. Poi magari ci sono giornate i cui sono più agitata e quelle sono più difficile da gestire, paradossalmente". Parla così la campionessa azzurra che svela: "La mia vita è intensa perché io sono una ragazza intensa. La mia vita rispecchia le sfaccettature del mio carattere".