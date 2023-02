Mondiali sci, Goggia solo undicesima: "Contenta per la Bassino"

L'azzurra Sofia Goggia, undicesima nel SuperG ai Mondiali di Courchevel-Meribel, ha commentato così la sua prova ai microfoni di Raidue: "Ho disputato una prova solida nel complesso, non posso lamentarmi troppo anche se ho commesso tante imperfezioni lungo la pista, Non ero così veloce e non sono stata rapida a trovare il feeling ma questo mi lascia ben sperare per la discesa". L'azzurra, già vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, ha poi aggiunto: "Complimenti a Marta. Sono contenta, vuol dire che la squadra va nella direzione giusta. E' un traino per tutti. Sono un po' mezza influenzata ma oggi sono contenta di questa manche di SuperG e sono fiduciosa per la discesa. Da oggi inizierò a studiare".