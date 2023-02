Elena Fanchini, Shiffrin e il messaggio per il team azzurro: "Il mio cuore è con voi"

TORINO - "Questa è stata una giornata ricca di emozioni. Ci sono così tante cose che vorrei condividere... ma ciò che pesa di più è la perdita di Elena Fanchini. Mando le mie condoglianze a tutta la famiglia Fanchini, che ha avuto un impatto così forte e positivo sul nostro sport e sul nostro mondo con la sua passione e, soprattutto, sempre la gentilezza". La campionessa americana Mikaela Shiffrin ha espresso tutta la sua tristezza per Elena Fanchini, la ex sciatrice azzurra morta ieri all'età di 37 anni. Shiffrin sul proprio profilo Instagram ha proseguito: "Il mio cuore è anche con la squadra italiana, che sembra davvero una famiglia per tutti noi, e che ora sta soffrendo molto profondamente. Stiamo condividendo con loro un hotel durante questi Mondiali e quello che posso dirvi è che il loro amore e la loro forza sono puri e veri, e tifo per tutta la squadra, ora più che mai. Quelli che abbiamo perso, non saranno mai dimenticati".