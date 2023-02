Mondiali Sci, Goggia squalificata: "Un vero peccato, fa male"

MERIBEL (Svizzera) - Delusione per Sofia Goggia nella discesa libera femminile di Meribel, valida per i Mondiali di sci alpino. La vice-campionessa olimpica di specialità, ì tra le grandi favorite della vigilia, ha inforcato ed è stata squalificata. La sciatrice azzurra, scesa con il pettorale numero 6 (perfetto per sfruttare le condizioni della pista), era in piena lotta con Flury per la medaglia d'oro ma, purtroppo, sul muro finale l’azzurra ha spigolato ed ha perso il controllo dello sci, finendo anche per inforcare. Vittoria a sorpresa proprio per la svizzera Jasmine Flury che per 4 centesimi ha battuto l’austriaca Nina Ortlieb, terzo gradino del podio per l'altra elvetica Corinne Suter vincitrice dell'ultima edizione. La migliore delle italiane è stata Elena Curtoni, 13ª a 1"05, subito davanti a Laura Pirovano, 14ª a 1"06. Ancora più indietro Nicol Delago, 18ª a 1"41.