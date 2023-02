Funerale Elena Fanchini, la disperazione della madre: "Dovevi entrare qui da sposa"

Il toccante messaggio della mamma Giusy

Durante la funzione religiosa celebrata da don Simone Caricari, la mamma di Elena, Giusy Alessi, ha preso la parola e dall'altare ha ricordato gli ultimi giorni di sua figlia: "Ho fatto tante preghiere per farti guarire – ha raccontato - ma il Signore non mi ha ascoltato. Ho anche chiesto che il tuo male lo passasse a me. Poi ho capito che ti voleva lui, ma ha esaudito l’ultima mia richiesta: negli ultimi giorni non ti ha fatto soffrire. Venerdì scorso abbiamo mangiato la pizza tutti insieme ed è stata lei a dirmi che Nadia era di nuovo incinta: ci siamo abbracciate. Ho pianto tante notti sotto le coperte, perché non volevo che mi sentissi. Ma ho visto tanto amore in questi giorni, sono orgogliosa di te. Elena, non dovevi entrare in chiesa così, oggi, dovevi entrare con l'abito bianco. Ti ho vestita per portarti dal signore, ora corri amore mio".