Sci, la Brignone conquista l'argento ai Mondiali: oro alla Shiffrin

Méribel (Francia) - Dopo il successo nella combinata Federica Brignone conquista la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Mondiali di sci, gara disputata sulla pista di Méribel in Francia. Oro alla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, il primo in carriera in questa specialità nella competizione, avanti all'azzurra per soli 12 centesimi, bronzo alla norvegese Ragnhild Mowinckel (+0.22). Ai piedi del podio la svizzera Lara Gut, moglie dell'ex centrocampista di Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli, Udinese e Brescia, quinta l'altra italiana Marta Bassino, sesta la Holtmann e settima la Vlhova. Esce di scena la francese Worley che, seconda al termine della prima manche, precedeva la 32enne valdostana.