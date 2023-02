COURCHEVEL - in 1.39.88 Vinatzer ha vinto il bronzo nello slalom speciale, gara con cui si concludono i Mondiali di sci alpino. L'oro va al norvegese Henrik Kristoffersen in 1.39.50 che in una tortuosa seconda manche ha rimontato ben 15 posizioni. Medaglia d'argento,invece, al greco AJ Ginnis in 1.39.70, la prima per il suo paese. Per l'Italia si tratta della quarta medaglia a questi mondiali. I prossimi mondiali di sci alpino saranno nel 2025 a Saalbach, in Austria.