Snowboard, oro Italia con March-Ochner ai Mondiali in Georgia

BAKURIANI (Georgia) - È arrivato il primo oro per l'Italia ai Mondiali di snowboard attualmente in corso a Bakuriani, in Georgia. Nel parallelo a squadre misto, infatti, Aaron March e Nadya Ochner sono arrivati davanti agli austriaci Andreas Promegger e Sabine Schoeffmann. Sul terzo gradino del podio si sono piazzati gli svizzeri Dario Caviezel e Julie Zogg, che purtroppo hanno impedito all'altro equipaggio azzurro in gara, quello composto da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, di ottenere un'altra medaglia.