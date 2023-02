Sci di fondo, Pellegrino: "Buone sensazioni alla vigilia, voglio essere competitivo"

"Mi approccio alla mia settima sprint mondiale senior, dopo 12 anni da Oslo 2011. E' una bella sensazione essere alla vigilia di un Mondiale sentendosi competitivo". Così il capitano azzurro Federico Pellegrino alla vigilia dei Mondiali di sci di fondo a Planica. "La preparazione è andata bene, compreso l'ultimo periodo: abbiamo fatto tutto ciò che ci eravamo prefissati di fare - ha aggiunto il campione del mondo nella sprint a Lahti 2017 e vincitore di due Coppe del Mondo di sprint e di due medaglie d'argento olimpiche - Oggi abbiamo fatto un po' di allenamento pre-gara e ho avuto delle buone sensazioni. La pista non è lunghissima, ma è abbastanza dura: sicuramente un fattore determinante sarà la neve visto il caldo previsto per i prossimi giorni. Correndo al pomeriggio bisognerà riuscire a leggere anche quel fattore. Credo che sia un bel quartetto quello che sarà in pista giovedì e penso che potremo mettere in campo delle buone prestazioni".