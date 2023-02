Sci di fondo: Italia fuori ai quarti nella prova sprint a Planica

Tutti gli azzurri fuori ai quarti nella prova sprint a Mondiali di sci di fondo a Planica , in Slovenia. Quarto posto nelle rispettive batterie per Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e e Simone Mocellini che mancano così l'accesso alle semifinali. Il primo tempo fuori dal ripescaggio è quello di De Fabiani, fuori per 3 decimi .

Fuori anche le ragazze: vincono le svedesi

Nessuna azzurra conquista la semifinale nella gara sprint ai Mondiali di Planica, in Slovenia. Nelle rispettive batterie Cristina Pittin si è classificata terza, Iris de Martin Pinter quinta e Nadine Laurent sesta. Brava 24enne alpina di Comeglians a cercare fino alla fine spazio per le semifinali, ma è beffata da un quarto piuttosto lento. Si tratta comunque del miglior risultato in carriera, oggi 15/a. .

Poker svedese nella finale della gara sprint ai Mondiali di sci di fondo a Planica, in Slovenia. Oro a Joanna Sundling che con il tempo di 3'21"67 ha preceduto di 87 centesimi la connazionale Emma Ribom, argento, e Maja Dahlqvist bronzo con 4"45 di ritardo dalla vincitrice. Quarto posto ancora svedese con Linn Svahn.