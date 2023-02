Sci, Sofia Goggia omaggia Maurizio Costanzo: "Discesa con i baffi"

Sofia Goggia impegnata nelle gare di discesa libera di Crans Montana ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sua performance in pista: "Sono stati due giorni abbastanza difficili per me, perché disputare un'unica prova e uscire alla quinta porta non è stato semplice. Poi con delle condizioni così particolari e mutevoli, noi che siamo partite tra le prime 15 eravamo un po' al buio".