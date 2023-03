Sci alpinismo, Mondiali: oro di squadra per Antonioli/Eydallin. Argento nel femminile 

Gioia nel femminile: medaglia d'argento per Murada/De Silvestro

Soddisfazioni anche dalla competizione femminile, dove Giulia Murada e Alba De Silvestro si sono portate a casa la medaglia d'argento con una prestazione maiuscola, confermando la loro grande condizione in questa stagione. Per De Silvestro si è trattata della seconda medaglia iridata in questa edizione, dopo il bronzo conquistato nella verticale. La gara è stata vinta dalle francesi Axelle Gachet Mollaret/Emily Harrop in 2h12'48"9, con il podio completato dalle connazionali Celia Perillat Pessey/Candice Bonnel. Podio sfumato per Mara Martini e Giulia Compagnoni: le due portacolori azzurre hanno mancato l' appuntamento con la medaglia per una differenza di appena 1'30".