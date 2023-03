Sci, Curtoni seconda per un centesimo. Goggia punta al poker in discesa

Sulla pista Olympia di Kvitfjell, solitamente riservata alle gare maschili e dove le ragazze-jet non gareggiavano dal 2006, la bravissima azzurra Elena Curtoni in 1'26"84 è arrivata seconda nel primo dei due SuperG in programma sulle nevi norvegesi. Elena ha perso la gara per un solo centesimo di secondo, pari a 25 centimetri, visto che ha vinto in 1'26"83 l'austriaca Cornelia Huetter che è riuscita finalmente a portare la prima vittoria alla propria squadra in una stagione piena di delusioni. Terza, con una classifica molto stretta, in 1'26"95, la svizzera Lara Gut-Behrami.

Curtoni, con questo secondo posto e quando mancano due SuperG alla fine della stagione, è tornata in testa alla classifica di disciplina con 310 punti, tallonata da Gut-Behrami con 302 e dalla norvegese Ragnhild Mowinckel con 290. Sarà dunque battaglia durissima nei due SuperG ancora mancanti, a partire da quello che ci sarà già domenica sempre a Kvitfjell. "Sono molto felice, perché ho disputato una bella gara, anche se è amaro perdere per un centesimo. Mi sono fidata del mio istinto ed è così che si è veloci. Per me è una stagione bellissima", ha detto Elena, 32 anni compiuti da un mese, che ha così incassato il 13/o podio in carriera, il quarto stagionale con dentro pure una vittoria in discesa a dicembre, a St.Moritz. "In questo momento del colore di pettorale non mi interessa. Vedremo ala fine, ma di certo non bisogna addormentarsi", ha aggiunto fiduciosa e combattiva la lombarda. Quarta invece in 1'26"99 la statunitense Mikaela che ha comunque a portata di sci la sua quinta coppa del mondo con 761 punti di vantaggio su Gut-Behrami quando mancano otto gare alla fine della stagione.