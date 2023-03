Sci, Goggia nella storia: quarta Coppa del Mondo di discesa!

KVITFJELL (Norvegia) - Sulla pista di Kvitfjell in Norvegia va in scena l'ultima discesa libera stagionale (31ª gara in assoluto su 38) prima delle Finali di Soldeu con Sofia Goggia che entra nella storia: vince per la quarta volta (terza consecutiva) la Coppa del Mondo di specialità ! La fuoriclasse bergamasca entrava nella gara odierna con 179 punti di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec e le bastava concludere la gara tra le prime 12 per assicurarsi la terza sfera di cristallo consecutiva.

Goggia, la gara ed i risulati delle azzurre

La Stuhec è scesa in pista prima dell'azzurra avendo il pettorale numero 10 chiudendo la sua discesa con il tempo di 1'32"97 piazzandosi al 3° posto provvisorio che, di fatto, consegna la Coppa del Mondo alla Goggia visto che la slovena doveva almeno vincere per tenere in vita le sue speranze. Sofia è scesa con il pettorale numero 12 fermando il cronometro sul tempo di 1'32"65 che le è valso il provvisorio 2° posto a 29 centesimi dalla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie. Proprio la Lie si è aggiudicata la gara (1'32"36) entrando nella storia come prima donna a vincere una discesa libera per la Norvegia, Goggia confermata il 2° posto (+0,29) con terza la svizzera Corinne Suter (+0.61). Quinto posto insieme a Ramona Siebenhofer per Mikaela Shiffrin, sempre più vicina al matematico trionfo nella generale. Per i colori azzurri c'è il 7° posto per Federica Brignone (+0.85), l'11° per Elena Curtoni (+1,13), il 14° di Laura Pirovano (+1.27), il 18° di Nicol Delago (+2.03).

Goggia: "Obiettivo raggiunto!"

Le parole della sciatrice azzurra dopo il titolo conquistato: "Già nel primo pezzo di tracciato ho sbagliato, ma l'obiettivo è raggiunto. Sono quattro coppe, di cui tre consecutive. Nonostante la mia discontinuità, sono costante nel rendimento", le prime parole di Sofia Goggia dopo la vittoria della coppa di specialità.