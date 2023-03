Goggia tra Sanremo e Ballando con le Stelle: "Aspetto invito"

Sofia Goggia, in conferenza stampa dopo la conquista della coppetta di specialità, ha fatto alcune rivelazioni inedite riguardanti progetti e sogni nel cassetto: "Andare ospite a Sanremo? Aspetto l'invito, chi non vorrebbe andarci". Un appello che chissà se Amadeus non accoglierà, realizzando così il desiderata della sciatrice nella prossima edizione della kermesse musicale.