Sofia Goggia posta Totti e infiamma Roma-Juve: “Non vedo differenze”

È il giorno di Roma-Juventus, all'Olimpico sfida con alta posta in palio per le due squadre che inseguono la zona Champions League e sui social Sofia Goggia ha "infiammato" la vigilia. La sciatrice azzurra sabato ha conquistato la sua quarta Coppa del Mondo di specialità (discesa), la terza consecutiva a rafforzare maggiormente il suo status di icona dello sci italiano e non solo. Nella giornata di oggi Sofia ha voluto celebrare ancora il poker iridato con un post social a sfondo calcistico: sotto la sua foto di ieri a Kvitfjell mentre fa il "4" con le dita c'è quella divenuta iconica di Francesco Totti di Roma-Juventus 4-0 del 2004 dove il capitano giallorosso, rivolgendosi a Igor Tudor (oggi allenatore del Marsiglia) disse: "Zitto, sono 4, vai a casa" mimando con le dita il poker rifilato ai bianconeri. Nella didascalia su Twitter Sofia ha scritto: "Non vedo differenze (emoji che ride)".