Sci, Goggia quarta nel SuperG di Kvitfjell: "Gara falsata dal tempo"

KVITFJELL (Norvegia) - Tris a sorpresa dell'Austria nel SuperG di Kvitfjell, in Norvegia, in una gara inizialmente condizionata dalle condizioni atmosferische pessime e successivamente dal sole , senza la neve a cadere sul tracciato. A vincere è la figlia d'arte Nina Ortlieb con il tempo di 1'29"25, alle sue spalle le due compagne di squadra Stephanie Venier a 0.12 centesimi e Franziska Gritsch a 0.38". A fare le spese di queste condizioni particolari del meto è stata l'azzurra Sofia Goggia, straordinaria interprete della prima parte di gara , a lungo al comando, ma alla fine solo quarta a 0.69 centesimi da Ortlieb: "Oggi gara totalmente falsata, mi dispiace dirlo. Dopo il 25 è uscito anche il sole e certi distacchi non si sono mai visti. Ma lo sci è così, è pieno di variabili e dobbiamo adattarci. Però sono riuscita a disputare una prova solidissima nel superG ed era parecchio tempo che aspettavo di mettere insieme i vari pezzi, mostrati qua e là nelle gare precedenti. Oggi ci sono riuscita e sono contenta”.

Dopo Goggia ci sono Curtoni e Brignone

Per quanto riguarda le altre azzurre, 12esimo posto per Elena Curtoni a 1.14, che le vale comunque la conferma del pettorale rosso di prima nella classifica della coppa di specialità: “È cambiata la condizione di gara ed è come se non l’avessimo fatta noi davanti. Alla fine sono davanti alle mie avversarie dirette per la classifica della specialità. Mi dispiace, mi sarebbe piaciuto esserci. In alto mi sentivo molto incollata alla neve, era una sensazione strana. Comunque sono lì e i conti si fanno alla fine”. Più indietro Federica Brignone, 21esima a 1.54 a causa di un errore nella parte alta del tracciato: “Io sono arrabbiatissima perché ho sbagliato. Tutto il nostro gruppo è stato condizionato dal vento e dalla neve. Però facciamo uno sport outdoor che dipende anche da queste cose. Oggi ho comunque sbagliato io, sono praticamente caduta e mi sono fermata e questo non si può fare se vuoi ottenere qualcosa di importante. Mi dispiace perché sto sciando bene e potrei fare risultati molto migliori”.

I risultati delle altre italiane

Chiudono infine in 26esima posizione Nicole Delago e in 27esima Roberta Melesi, mentre Laura Pirovano è uscita a metà percorso e Nadia Delago non ha preso il via per problemi fisici. Curtoni mantiene la leadership nella classifica di specialità con 332 punti, davanti a Lara Gut-Behrami con 313 e a Cornelia Huetter a 307, entrambe alle spalle della valtellinese nella classifica odierna. Alle Finali di Soldeu andranno quindi Curtoni, Brignone, Bassino (oggi assente per un lutto in famiglia, ndr) e Goggia, con Laura Pirovano che si ferma al 26esimo posto.