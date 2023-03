Sci, Shiffrin la più vincente della storia: 87° trionfo, superato Stenmark

ARE (Svezia) - La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Are , in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con il tempo di 1'41"77, davanti alla svizzera Wendy Holdener (+0"92) e alla svedese Anna Swenn-Larsson (+0"95). Migliore delle azzurre Marta Rossetti, che ha chiuso 19ª. A punti anche Anita Gulli 27ª. Con questo successo Shiffrin sale a 87 vittorie in Coppa del Mondo, record assoluto nello sci: ha infatti superato le 86 della leggenda Ingemar Stenmark , che per tanti anni è sembrato irraggiungibile, scrivendo una nuova pagina nella storia dello sport. Il prossimo appuntamento è mercoledì con la discesa, alle finali di Soldeu, in Andorra: l'azzurra Sofia Goggia ha già vinto la coppa di specialità.

Shiffrin: "Il record? Ancora non me ne rendo conto"

"Ancora non me ne rendo conto". Mikaela Shiffrin deve ancora 'metabolizzare' l'impresa fatta: "È un giorno molto speciale per me - confessa la fuoriclasse statunitense -. Ero in testa dopo la prima manche, dovevo essere intelligente ma dovevo anche sciare veloce, ho fatto quello che volevo fare. Grazie a tutta la squadra che mi ha aiutato in questa stagione, anche a tutti coloro che mi hanno aiutato durante la mia carriera, un grande grazie". Agli applausi a Her Majesty si è unito lo stesso Stenmark: "Già in passato dissi che sarebbe stata la prima a vincere 100 gare. E penso che se andrà avanti ce la farà. Merita il record più di chiunque altro. È una sciatrice completa. Ha una buona tecnica, ma non è solo questo. Ha forza fisica, ha una testa forte, queste cose insieme la rendono così brava. Ed è anche intelligente. Non deve sciare al 100% della velocità perché sa che gli altri devono andare oltre le loro capacità per batterla e che faranno degli errori".