Sci, super Odermatt supera anche Maier: battuto il record di Herminator

Della Vite 7°, De Aliprandini chiude 9°

Filippo Della Vite è settimo con sette posizioni recuperate rispetto alla prima manche. Il bergamasco termina a 35 centesimi dal podio, con 2"64 di ritardo da Odermatt. "Nonostante la neve un po' segnata sono riuscito a sciare bene, come so fare - le sue parole al traguardo -. È cambiata anche la visibilità e qualche atleta mi è andato dietro, ho avuto anche un po' di fortuna. Un voto alla mia stagione? Un nove: sono partito molto indietro e ho scalato le classifiche fino ad arrivare fin qui. Per il futuro vedremo. L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi e poi vedremo cosa arriverà". Nono Luca De Aliprandini a 2"68 dal leader, ma anche lui a soli 39 centesimi dal podio. Il trentino perde tre posizioni rispetto a metà gara, ma rimane comunque nel lotto dei migliori. "C'è un po' di rammarico per non aver sfruttato al massimo la situazione che si era creata dopo la prima manche. E tenendo conto del mio stato di forma attuale un po' mi mangio le mani. Chiudo comunque con tre top ten che mi fanno stare tranquillo per il futuro".