Sci, Innerhofer campione d'Italia per la terza volta

Bernardi vince la categoria giovani

La competizione assegnava pure lo scudetto tricolore nella categoria giovani (nati fra il 2002 e 2006) e ha visto il successo di Gregorio Bernardi (ottavo al traguardo), impostosi anche nella tappa che valeva per il Gran Premio Italia Dicoflor. Alle sue spalle Marco Abruzzese (decimo) e Max Perathoner (dodicesimo), mentre la graduatoria del GP Italia Dicoflor (riservata agli atleti non facenti parte di squadre nazionali) vede al secondo posto Leonardo Rigamonti (quindicesimo) e al terzo Nicolò Nosenzo (sedicesimo). Nella categoria aspiranti del GP Italia Dicoflor (nati nel 2005 e 2006 non facenti parte di squadre nazionali) successo di tappa a Glauco Antonioli (diciannovesimo) su Pietro Broglio (ventiquattresimo) e Lorenzo Sambrizzi (ventinovesimo). Da segnalare il trentaseiesimo posto di Matteo Marsaglia all'ultima discesa della carriera. Domani è in programma il supergigante.