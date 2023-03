Sofia Goggia a Che Tempo che fa: carriera, successi e le voci su Giletti

Sofia Goggia è stata ospite nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa , andata in onda domenica 26 marzo in prima serata su Rai 3. La campionessa di sci si è raccontata nel salotto di Fabio Fazio , fresca della vittoria della sua quarta Coppa del Mondo .

Sofia Goggia, tra sport e musica

Con il titolo vinto in Norvegia, la Goggia è entrata nella stretta cerchia di donne in grado di vincere almeno quattro Coppe del mondo di discesa libera. Ad avere questo primato anche Lindsey Vonn (8), Annemarie Moser-Pröll (7), Renate Götschl (5), Michela Figini (4) e Katja Seizinger (4). Tra le passioni della sciatrice anche la musica: "Quando sono nel giusto mood mi capita di cantare nella mia testa mentre scio: Adriano Celentano, la Vanoni, musica anni ’70-’80 prevalentemente. In realtà però io non so cantare, canto solo l’inno quando vinco”. La Goggia ha poi proseguito dicendo: “E’ da una vita che lo faccio, ma non mi sento ancora di essere la sciatrice che vorrei. Vorrei migliorare la tecnica, ora ho 30 anni, entro nel mio ultimo quadriennio”.