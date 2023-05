Sofia Goggia dichiara il suo amore per il Napoli: "Lo tengo dint'o core"

Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera, ha pubblicato un video su Facebook dove ha voluto manifestare il suo amore per Napoli, raccontando una vicenda capitatale poco prima in strada e cimentandosi anche con il dialetto partenopeo. Un suo ammiratore napoletano ha fermato la sciatrice per strada, nel centro di Bergamo, per farle i complimenti: la Goggia racconta di essersi sentita piena di orgoglio nel rispondere al fan in napoletano: "Anch'io song ‘e Napule".