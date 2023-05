Brignone gigante: Milano le dedica un murale

MILANO - Federica Brignone sembra aver trovato l'elisir dell'eterna salute, più che della giovinezza. Di momenti difficili ne ha passati in carriera, spesso per questioni esterne al mondo delle gare e magari non per colpe sue, ma ora, a 32 anni, con un palmarès splendente tra le mani, a cui ha aggiunto quell'oro assoluto che mancava (in combinata, agli ultimi Mondiali di Méribel), la valdostana non lascia, anzi, raddoppia. Abbronzata, sorridente, felice come forse mai nella sua vita professionale, anche perché ha raggiunto l'equilibrio perfetto con lo staff che la segue, la figlia d'arte si è goduta una giornata tutta per lei in un quartiere popolare e storico di Milano (ci è cresciuto J-Ax), Giambellino, non lontano dalla Circonvallazione esterna. Lì, tra via degli Oleandri e Cascina Corba, è stata inaugurata una bellissima opera di urban art, un murales, dedicata alla campionessa valdostana nata e cresciuta a Milano. Il tutto nell'ambito del progetto "Corba 5 Cerchi", con il sostento del marchio di sci Rossignol, che rifornisce Brignone da quando aveva due anni. Il progetto, realizzato dall’associazione Stradedarts di Milano, che collabora con molti tra i migliori artisti italiani legati al mondo dei Graffiti Writing e della Street Art, ha come obiettivo quello di dare vita a un museo urbano a cielo aperto, trasformando le 38 pareti delle case popolari a schiera del quartiere Corba in altrettante opere di Urban Art, dedicate agli sport invernali olimpici. Il quartiere si trova tra il palaghiaccio Agorà e la futura fermata della metropolitana M4 Gelsomini.