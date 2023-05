Sci, Shiffrin ora vuole il trono della Goggia

Una nuova sfida all'orizzonte per Mikaela Shiffrin ? Possibile, giusto per "inventarsi" nuovi record e trovare ulteriori stimoli. La fuoriclasse del Colorado, classe '95, vincitrice per la quinta volta della sfera di cristallo generale nello scorso marzo, al di là del fatto che non ama molto parlare dei suoi numeri, sa perfettamente quali traguardi statistici può ancora raggiungere (soprattutto a livello di grandi eventi, leggi Mondiali ed Olimpiadi), mentre in Coppa del Mondo l'obiettivo è fissato verso il traguardo delle 100 vittorie e potrà essere raggiunto già nel 2023-2024, dato che Mika ripartirà dalla quota-record di 88 successi nel circuito maggiore. Di questi, però, "solo" tre sono stati conquistati in discesa libera. Vero, nella suddetta specialità Shiffrin ha disputato solo 20 gare dal 2016, 21 se consideriamo i Giochi di Pechino 2022 (mentre non ci ha mai partecipato ai Mondiali, incredibilmente). Ma le cose potrebbero cambiare in fretta.

«Mi sento a casa in slalom, gigante e superG, ma la discesa è ancora un mondo un po' inesplorato per me», le sue parole rilasciate a un'agenzia americana e riprese poi da un portale sloveno. Con la sua nuova allenatorice personale, Karin Harjo, che arriva dalla squadra canadese, ma è americana a tutti gli affetti e conosce Shiffrin fin da quando era adolescente, si è già allenata principalmente in discesa nel mese di aprile, e probabilmente l'intenzione è diventare una delle migliori specialiste al mondo. Come a dire, Shiffrin potrebbe lanciare una vero guanto di sfide ai veri talenti puri della velocità: la rinata slovena Ilka Stuhec, la campionessa olimpica in carica Corinne Suter, ma soprattutto la miglior interprete della disciplina nell'ultimo lustro abbondante, ovvero sua maestà Sofia Goggia. I successi di Shiffrin in libera sono stati ottenuti a Lake Louise, Bansko e Courchevel, quindi su piste completamente diverse fra loro, e grazie anche al lavoro sviluppato parzialmente con il fidanzato Kilde, Mika ha notevolmente migliorato la sua fase di spinta iniziale, intanto, la posizione aerodinamica e soprattutto la scorrevolezza, che comunque non le è mai mancata.

C'è un dato che può darci un indizio ulteriore verso il futuro: da quando Shiffrin ha cominciato a gareggiare in discesa in Coppa del Mondo, dicembre 2016, non aveva mai disputato così tante libere come nell'ultima annata agonistica (2022-2023) cioè cinque. Segno che probabilmente il pensiero di cimentarsi di più in questa disciplina era già presente nella sua testa. E infatti per la prossima stagione sembra essersi posta una nuova sfida: migliorare, in primis, e avere più successo, poi, in libera. «Non credo che potrei mai passare dallo slalom alla discesa completamente - ha detto ancora Mikaela parlando con Reuters -. Resto principalmente una sciatrice legata alle discipline tecniche, ma sento di voler espandermi maggiormente nell'esplorazione delle mie capacità in discesa. Sento che ci sono un paio di elementi chiave che mi sono mancati e in qualche modo li ho un po' di più in superG».

Proviamo a individuare noi due traguardi che sicuramente Shiffrin ha in testa, perché conosce la storia del suo sport e sa dove andare a pescare per trovare record antichi o storici da abbattere o eguagliare. Intanto, potrebbe diventare la prima atleta della storia, dal 1985-1986 (quando fu introdotta la Coppa di disciplina in superG) ad aver conquistato almeno una sfera di specialità in tutte le prove classiche dello sci, quindi slalom, gigante, superG, discesa. Non solo: se per caso dovessero riuscire nell’impresa di vincere nella stessa stagione Coppa di slalom e di discesa, eguaglierebbe quanto fatto solo dalla francese Marielle Goitschel e solo agli albori della Coppa del Mondo, cioè nella prima stagione (1966- 1967), quando però le gare erano solo 17 e le rivali molte meno rispetto a oggi.