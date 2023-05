Falconeri e Sofia Goggia uniti per Terre des Hommes

Volto mediatico e seguita sui social dai suoi Fans, Sofia con la sua semplicità, spontaneità e tenacia ha conquistato il cuore di tutti, ed ora, in collaborazione con il brand, si fa portavoce di un progetto a scopo benefico.

Nasce infatti, dalla visione comune, la nuova speciale t-shirt, in cotone, in edizione limitata. Pensata da Sofia Goggia e realizzata da Falconeri con una grafica celebrativa della forza e talento dell’atleta, sarà disponibile in soli 600 esemplari e venduta esclusivamente sull’e-commerce del brand e nell’esclusiva cornice dello store di via Montenapoleone.

Una maglia simbolica, che unisce alla qualità inconfondibile di Falconeri un impegno concreto a sostegno di Terre des Hommes che, dal 1960, è in prima linea per proteggere i bambini e le bambine di tutto il mondo.

Tutto il ricavato derivato dalla vendita della maglia sarà devoluto a indifesa, la campagna di Terre des Hommes che dal 2012 promuove i diritti delle bambine e delle ragazze, il loro empowerment fin dalla prima infanzia. Sensibilizzazione, informazione, progetti diretti costruiti per contrastare la violenza e gli stereotipi di genere, dare forza alla voce delle bambine e delle ragazze e permettere loro di coltivare i propri talenti e raggiungere i propri sogni.

Un impegno concreto, amplificato da una voce rilevante come quella di Sofia Goggia, che riconferma il sostegno del brand del gruppo Calzedonia alle nuove generazioni.