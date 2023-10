Brignone, che beffa: Gut-Behrami vince a Soelden per 2 millesimi

SOELDEN (Austria) - La sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto il gigante di Soelden (37ª vittoria in carriera) con un margine 0.02 sull'azzurra Federica Brignone e 0.14 su Vlhova. L'elvetica era quarta dopo la prima manche ma ha sciato in maniera perfetta nella seconda fermando il cronometro sul tempo di 2’18″94. Seconda manche invece complicata per la Brignone: nella prima parte è stata a più riprese in ritardo sul palo e lì sono volati decimi preziosi, infatti la sciatrice italiana aveva 52 centesimi di vantaggio al primo intermedio, 36 al secondo, 7 di ritardo al terzo, poi ha chiuso a +0.02 posizionandosi dietro la svizzera e mancando l'appuntamento con il 22° successo in carriera. Chiude 16ª Sofia Goggia (+2.94) riuscita a qualificarsi per la seconda manche dopo aver ripetuto la prima causa della presenza sul tracciato di uno degli addetti alla pista, mentre Marta Bassino ha chiuso al 5° posto (+1.19").